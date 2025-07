Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Maskierte Täter fliehen nach Einbruch bei 89-jähriger Frau

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde eine 89-jährige Frau von Dieben in ihrem Haus in der Hauptstraße in Vorst überrascht. Zwei maskierte Personen drangen in ihr Schlafzimmer ein und forderten sie auf, ihnen Geld und Gold auszuhändigen. Die Seniorin begann daraufhin zu schreien und konnte die Täter dadurch in die Flucht schlagen. Gestohlen wurden zwei Schlüsselbunde und eine Kassette. Haben Sie Hinweise zu den beiden maskierten Tätern? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (702)

