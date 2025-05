POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots) - Giesen /Ahrbergen (bub) - In der Nacht vom 30.04.2025 auf den 01.05.2025, gegen 00:14 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein Fahrrad aus dem Garten eines Einfamilienhauses in der Marienstraße in Ahrbergen. Es handelt sich um ein Mountainbike in den Farben schwarz und grün. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat ...

