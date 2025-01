Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach häuslicher Gewalt unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmittag (26.01.2025) geriet ein Paar aus Ludwigshafen auf der Fahrt nach Mannheim in Streit, woraufhin der 30-jährige Mann seine 31-jährige Lebensgefährtin zunächst bedrohte und beleidigte und sie später auch ins Gesicht schlug. Die Frau zeigte den Vorfall am Nachmittag bei der Polizei in Ludwigshafen an, woraufhin dem Mann ein Kontakt- und Annäherungsverbot zu seiner Lebensgefährtin ausgestellt wurde. In der Nacht zum Montag (27.01.2025), gegen 2 Uhr, teilte die 31-Jährige mit, dass der 30-Jährige nun im Auto vor ihrer Wohnung sitzen würde.

Vor Ort konnte der 30-Jährige in seinem Auto sitzend angetroffen werden. Er war augenscheinlich alkoholisiert und verhielt sich verbal aggressiv und uneinsichtig. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde er in Gewahrsam genommen.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequen-te Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/e5hTU Ansprechpartnerinnen und Hilfsangebote für Frauen mit Gewalterfahrung. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110

