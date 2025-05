Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Versicherungsschutz und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Am 30.04.2025, gegen 20:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Straße Am Alten Friedhof in 31167 Bockenem.

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem Bockenemer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest, welcher 0,81 Promille ergab, bestätigte den Verdacht vor Ort. Darüber hinaus verfügt der geführte E-Scooter über keine erforderliche Haftpflichtversicherung.

Zum Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde der 16-jährige Bockenemer in das Bad Salzdetfurther Krankenhaus verbracht, wo ihm durch eine Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell