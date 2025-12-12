PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Brand eines E-Scooter-Akkus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Donnerstagabend (11.12., 19:26 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines E-Scooter-Akkus in der Feuerbornstraße gerufen.

Der Melder gab an, dass der Akku Feuer gefangen hatte als er daran Umbauarbeiten durchführte.

Bei Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte lag der Akku im Freien auf dem Boden. Die Feuerwehr ermittelte mit einer Wärmebildkamera eine Temperatur von über 150 Grad Celsius. Im weiteren Verlauf fing der Akku Feuer und explodierte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Der Feuerwehr gelangt es schließlich, den Akkubrand zu löschen.

Die Polizei warnt! Führen Sie niemals selbstständig Umbauarbeiten oder Manipulationen an Ihren Fahrzeugen durch. Zum einen erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis und es besteht kein Versicherungsschutz mehr für das Fahrzeug. Zum anderen bringen Sie sich selbst und andere durch unsachgerechte Umbauten in Gefahr, da die Schutzfunktionen des Batteriemanagementsystems außer Betrieb gesetzt werden kann.

