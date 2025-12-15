Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Erdgeschosswohnung an der Pommernstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Pommernstraße war am Samstag (13.12., 14.20 - 19.30 Uhr) Ziel eines Tageswohnungseinbruch durch bislang unbekannte Täter. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt war, durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume und haben den Feststellungen zufolge eine Goldkette sowie eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pommernstraße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

