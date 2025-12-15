PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Versuchter Einbruch am Brennwiesenweg - Unbekannte Täter flüchten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagabend (12.12., 20.05 Uhr) versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Brennwiesenweg einzudringen. Als die Bewohner verdächtige Geräusche im Bereich der rückwärtigen Terrassentür wahrnahmen und sich bemerkbar machten, flüchteten die Täter unerkannt. Unmittelbar danach beobachteten die Bewohner die Rücklichter eines großen dunklen Autos, welches die Siedlung in unbekannte Richtung verließ.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brennwiesenwegs am Freitagabend? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

