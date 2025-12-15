PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Stein auf die A33 geworfen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Zwei Jugendliche haben am Sonntagabend, 14.12.2025, Steine auf die A33 geworfen. Ein Skoda Octavia wurde dadurch beschädigt.

Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Bielefelder mit seinem Skoda Octavia die A33 in Richtung Bielefeld. Rund zehn Minuten vor Bielefeld bemerkte er dann zwei Jugendliche auf einer Autobahnbrücke, die kleinere Steine auf vorbeifahrende Autos warfen. Ein Stein traf die Frontscheibe des Skodas, wodurch diese beschädigt wurde.

Der Bielefelder informierte die Leitstelle der Polizei und erstattete Anzeige gegen das unbekannte Duo wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und die Sachbeschädigung am Auto.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu den Steinewerfern beim Verkehrskommissariat 2 unter der 0521/545-0.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

