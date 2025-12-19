Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

Lkr. Tuttlingen) Auto macht sich selbstständig und kracht in Gartenzaun (18.12.2025)

Dürbheim (ots)

Am Donnerstagabend hat sich ein Auto selbstständig gemacht und ist im Riedweg in einen Gartenzaun gefahren.

Gegen 18:00 Uhr rollte ein geparkter VW ohne Fahrer die Straße hinunter und kam erst in einem Gartenzaun zum Stehen. Ein Anwohner stellte das Auto schließlich an seinem Grundstück fest und verständigte die Polizei. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Gartenzaun kann bislang nicht abgeschätzt werden. Warum der Wagen sich selbstständig machte, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Spaichingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell