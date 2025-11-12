Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Wohnungsbrand in einer Lager- und Produktionshalle

Oestrich-Winkel (ots)

Am Mittwochmittag, kurz nach 12 Uhr wurden die Feuerwehren Mittelheim, Winkel sowie die Drehleiter aus Oestrich zu einem Einsatz alarmiert, bei dem Rauch aus einer Lager- und Produktionshalle kommt und Rauchmelder zu hören sind. Auf Anfahrt von den Einsatzkräften wurde das Stichwort aufgrund der starken sichtbaren Rauchentwicklung erhöht und neben allen Stadtteilen aus Oestrich-Winkel auch überörtliche Kräfte alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde sofort mit der Brandbekämpfung mittels zwei Angriffstrupps und 2-C Rohren sowie über die Drehleiter im Wohnungsbereich begonnen. Im Innenangriff konnten dann die zwei Angriffstrupps das Feuer und die massive Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle bringen und eine Brandausbreitung auf die Lager- und Produktionshalle verhindern. Im Dachbereich wurden zwei Solarpaneele beschädigt - eine Brandausbreitung auf weitere Paneele konnte durch die Brandbekämpfung von der Drehleiter gestoppt werden.

Die drei Bewohner der Mitarbeiterwohnung, die während des Brandes nicht in der Wohnung waren, wurden seitens der Stadtverwaltung mit einer Ersatzunterkunft sowie Kleidung versorgt. Die Wohnung ist vollständig ausgebrannt.

Insgesamt waren sechs Angriffstrupps bis 17 Uhr im Einsatz, die Halle wurde mithilfe von mehreren Lüftern rauchfrei gemacht. Im Einsatz waren über 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Oestrich-Winkel, die Drehleiter Eltville, der Rettungsdienst RTK, die Polizei Rüdesheim, der Brandschutzaufsichtsdienst des RTK, die Ordnungspolizei Oestrich-Winkel sowie die Syna. Der Bürgermeister Carsten Sinß auch vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell