Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: +++ Vorab-Info Aktueller Einsatz +++ Großeinsatz in Oestrich-Winkel mit Rauchentwicklung +++

Oestrich-Winkel (ots)

Aktuell kommt es in Oestrich-Winkel Mittelheim zu einem Großeinsatz mit Rauchentwicklung. Es kann zu einem erhöhten Aufkommen an Einsatzfahrzeugen kommen. Bitte meiden Sie das betroffene Gebiet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte.

Weitere Informationen und Updates erhalten Sie unter www.rtk112.de

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Rheingau-Taunus-Kreis
Kreisbrandmeister
Michael Ehresmann
Telefon: 0176 - 21 60 38 08
E-Mail: s5@rheingau-taunus.de
https://www.rheingau-taunus.de

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell

