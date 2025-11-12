Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: +++ Vorab-Info Aktueller Einsatz +++ Großeinsatz in Oestrich-Winkel mit Rauchentwicklung +++

Oestrich-Winkel (ots)

Aktuell kommt es in Oestrich-Winkel Mittelheim zu einem Großeinsatz mit Rauchentwicklung. Es kann zu einem erhöhten Aufkommen an Einsatzfahrzeugen kommen. Bitte meiden Sie das betroffene Gebiet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte.

Weitere Informationen und Updates erhalten Sie unter www.rtk112.de

