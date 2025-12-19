Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 62-jährige Renault-Fahrerin übersieht Opel beim Fahrstreifenwechsel: 13.000 Euro Sachschaden (18.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Beim Fahrstreifenwechsel ist es am Donnerstagabend auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen.

Eine 62-jährige Frau war gegen 21:00 Uhr mit ihrem Renault stadtauswärts unterwegs. Beim Wechseln vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah sie vermutlich den neben ihr befindlichen Opel eines 34-Jährigen. Der seitliche Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

