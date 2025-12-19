Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Rottweil) 25-jährige Fiat-Fahrerin kollidiert mit Leitplanke: Polizei bittet um Hinweise (18.12.2025)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf am Neckar.

Eine 25-jährige Frau war gegen 14:45 Uhr mit ihrem Fiat auf dem rechten Fahrstreifen der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Während ein bislang unbekanntes Auto den Fiat überholte, näherte sich ein weiterer Wagen mit hoher Geschwindigkeit von hinten an. Da der linke Fahrstreifen durch das überholende Fahrzeug blockiert war, wich das nachfolgende Auto nach rechts aus. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte die 25-Jährige ihren Fiat ebenfalls nach rechts und kollidierte hierbei mit der rechten Leitplanke.

Ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzten die beiden anderen Autofahrer ihre Fahrt in Richtung Stuttgart fort.

Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil unter Tel. 0741 348790 entgegen.

