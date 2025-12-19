Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, B 462

Lkr. Rottweil) 49-jährige Ford-Fahrerin kollidiert mit wartendem Opel: Eine Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 26.000 Euro (18.12.2025)

Schramberg (ots)

Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 462.

Eine 49-jährige Frau war mit ihrem Ford von Rottweil in Richtung Schramberg unterwegs. An der Einmündung in Richtung Aichhalden kam ihr Wagen in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte der Ford den wartenden Opel eines 60-Jährigen, der an der Einmündung stand und auf die B 462 in Richtung Schramberg abbiegen wollte. Die 49-Jährige verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Auto, fuhr über die Böschung und gegen eine Leitplanke.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell