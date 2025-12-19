Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Hoher Sachschaden bei Unfall (18.12.2025)

VS-Schwenningen - A 81 (ots)

Auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen hat sich am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, ein Unfall ereignet. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer, der auf der linken Fahrspur unterwegs war, verringerte zu spät seine Geschwindigkeit. Vor ihm befand sich ein 53-jähriger Nissan-Fahrer ebenfalls auf der linken Spur, der gerade einen Sattelzug überholte. Der Fahrer des Audi konnte nicht mehr rechtzeitig herunterbremsen und prallte seitlich gegen einen rechts befindlichen Sattelzug. Den wies es dadurch nach rechts gegen die Leitplanke und anschließend in den Grünstreifen ab. Der Audi stieß zudem auch gegen den Nissan wodurch beide Wagen nach links gegen eine Betonschutzwand gerieten. Auf der Fahrbahn und ebenfalls dem Grünstreifen kam sie zum Stehen. Es verletzte sich niemand, doch der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Der Lastwagen und der Audi mussten abgeschleppt werden.

