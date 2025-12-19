PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L 173
Schwarzwald Baar Kreis) Nachtragsmeldung - Beifahrerin nach Unfall verstorben (19.12.2025)

Vöhrenbach - L 173 (ots)

Die bei einem Unfall am 05.12.2025 auf der Landesstraße 173, zwischen Vöhrenbach und Furtwangen schwer verletzte 23-jährige Beifahrerin, ist am Freitagvormittag leider ihren Verletzungen erlegen.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6174864

