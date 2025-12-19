VS-Schwenningen - A 81 (ots) - Auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen hat sich am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, ein Unfall ereignet. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer, der auf der linken Fahrspur unterwegs war, verringerte zu spät seine Geschwindigkeit. Vor ihm befand sich ...

mehr