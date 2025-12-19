Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vöhringen, A 81

Lkr. Rottweil) - Französisches Auto verliert Stoßstange und Scheinwerfer auf der Autobahn: Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (19.12.2025)

Vöhringen (ots)

Ein französisches Auto hat am Freitagmorgen auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen seine Stoßstange und seinen Scheinwerfer verloren.

Gegen 10:45 Uhr meldeten mehrere Autofahrer Autoteile auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Sulz am Neckar und Oberndorf. Ein Fiat mit französischer Zulassung hatte sowohl seine Stoßstange als auch den Scheinwerfer verloren. Mehrere Fahrzeuge fuhren über die Teile und informierten die Polizei. Beamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil konnten den mutmaßlichen Unfallverursacher ausfindig machen. Geschädigte Autofahrer können sich unter Tel. 0741 348790 bei der Polizei melden.

