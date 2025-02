POL-WAF: Oelde. Trunkenheitsfahrt Dank Zeugenhinweis beendet

Warendorf (ots) - Im Bereich Oelde sind in den vergangenen Tagen mehrere Snackautomaten aufgebrochen worden. Am Samstag (22.02.2024, 01.34 Uhr) machten sich Unbekannte an einen Snackautomaten an der Warendorfer Straße zu schaffen und brachen ihn gewaltsam auf. Auch, sind ein Snackautomat an der Theodor-Naarmann-Straße in derselben Nacht, vermutlich gegen 01.20 Uhr ...

