Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Vermisstensuche: 77-Jähriger tot aufgefunden (18.12.2025)

Rottweil (ots)

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte die Polizei einen vermissten Mann am Freitagvormittag nur noch tot auffinden.

Am Donnerstagabend haben Angehörige einen 77-jährigen Mann aus Rottweil als vermisst gemeldet. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen die Polizei auch einen Polizeihubschrauber eingesetzt hatte, blieben zunächst erfolglos. In den frühen Morgenstunden hat die Kriminalpolizei Rottweil die weiteren Ermittlungen aufgenommen und erneut einen Polizeihubschrauber sowie einen Personenspürhund in die Suchmaßnahmen eingebunden.

Noch während der Suche konnten Anwohner den Vermissten zwischen Neufra und Rottweil auffinden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 77-Jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

