Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Landkreis Konstanz) Betrunkener Wohnmobilfahrer verunfallt auf der B33 (19.12.2025)

Allensbach (ots)

Am Freitagabend sorgte ein umgekipptes Wohnmobil für eine mehrstündige Sperrung der B33 in Fahrtrichtung Singen.

Ein 58-jähriger Wohnmobilfahrer befuhr gegen 18.15 Uhr die B33 von Konstanz in Fahrtrichtung Singen. Auf Höhe Allensbach-Mitte, am Ende des Baustellenbereiches, kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzleitplanke. Hierauf kippte das Wohnmobil in der Folge um und kam seitlich zum Liegen. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Da bei ihm eine Alkoholisierung von 1,3 Promille festgestellt wurde, erfolgte eine Blutentnahme und Führerscheinbeschlagnahme. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Allensbach-Mitte abgeleitet werden.

