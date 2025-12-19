Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 18-Jähriger nach bewaffnetem Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft festgenommen (19.12.2025)

Rottweil (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft am Mittwochabend konnte die Kriminalpolizei Rottweil am Freitagnachmittag einen 18-Jährigen festnehmen.

Der 18-jährige mutmaßliche Tatverdächtige hat sich am Mittwoch gegen 18:30 Uhr im Ladengeschäft aufgehalten und schließlich seinen angeblichen Einkauf an der Kasse abgelegt. In der Folge bedrohte der Mann einen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige mit der Beute zu Fuß aus dem Supermarkt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Am Freitagnachmittag erfolgte die Festnahme des dringend Tatverdächtigen 18-Jährigen.

