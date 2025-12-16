PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Gera (ots)

Gera. Am 15.12.2025 gegen 13:30 Uhr gerieten auf dem Platz der Republik fünf Männer im Alter zwischen 25 und 34 Jahren zunächst verbal aneinander. Die Diskussion eskalierte in der Folge zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung, bei der alle Beteiligten Hand - und teilweise auch Gegenstände - anlegten. Nach Zeugenaussagen seien unter anderem ein Schlagstock sowie eine Glasflasche zum Einsatz gekommen. Mehrere Personen erlitten Verletzungen, zwei von ihnen mussten ambulant im Klinikum Gera behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

