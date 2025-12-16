PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Diebstahl von Baumaterialien

Greiz (ots)

Greiz. Zwischen dem 13.12.2025 und dem 15.12.205 drangen unbekannte Täter in ein zur Renovierung stehendes Haus im Steilweg in Greiz ein und entwendeten daraus einen Stromgenerator, Stromkabel, Gipskartonplatten, elf Eimer Spachtelmasse, fünf Säcke Multifinish und 20 Säcke Haftgrund im Gesamtwert von 1800 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 621-0 zu der Bezugsnummer 0325118/2025. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 16.12.2025 – 08:09

    LPI-G: Unfall mit einer verletzten Person

    Greiz (ots) - Weida. Am 15.12.2025 gegen 10:25 Uhr kam es auf der B92 bei Wolfsgefährt, an der dortigen Bahnunterführung, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 68-jährige PKW Fahrerin befuhr dabei die B92 Richtung Gera und musste an der Bahnunterführung verkehrsbedingt abbremsen, was die dahinter fahrende 46-jährige PKW Fahrerin übersah und auffuhr. Die 68-jährige Frau verletzte sich dabei und musste in ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:08

    LPI-G: Dieseldiebstahl

    Greiz (ots) - Weida. Zwischen dem 12.12.2025 und dem 15.12.2025 wurde durch unbekannte Täter an einem, in der Gräfenbrücker Straße in Weida, abgeparkter LKW der Tankdeckel aufgebrochen und der darin befindliche Diesel abgezapft. Insgesamt erbeuteten der oder die unbekannten Täter etwa 450 Liter Diesel im Wert von ca. 750 Euro. Am Tank entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:46

    LPI-G: Verkehrsunfallflucht in Frießnitz - Polizei sucht Zeugen

    Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz OZ Frießnitz. Am Freitag, den 05.12.2025 in der Zeit von 07:05 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor der Grundschule Frießnitz ein weißer Pkw VW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden befindet sich in der Höhe von 27 cm bis 70 cm. Zeugen, die Angaben zum Geschehen, zum Verursacherfahrzeug bzw. dem verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten ...

    mehr
