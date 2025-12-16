LPI-G: Diebstahl von Baumaterialien
Greiz (ots)
Greiz. Zwischen dem 13.12.2025 und dem 15.12.205 drangen unbekannte Täter in ein zur Renovierung stehendes Haus im Steilweg in Greiz ein und entwendeten daraus einen Stromgenerator, Stromkabel, Gipskartonplatten, elf Eimer Spachtelmasse, fünf Säcke Multifinish und 20 Säcke Haftgrund im Gesamtwert von 1800 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 621-0 zu der Bezugsnummer 0325118/2025. (BF)
