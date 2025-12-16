Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit einer verletzten Person

Greiz (ots)

Weida. Am 15.12.2025 gegen 10:25 Uhr kam es auf der B92 bei Wolfsgefährt, an der dortigen Bahnunterführung, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 68-jährige PKW Fahrerin befuhr dabei die B92 Richtung Gera und musste an der Bahnunterführung verkehrsbedingt abbremsen, was die dahinter fahrende 46-jährige PKW Fahrerin übersah und auffuhr. Die 68-jährige Frau verletzte sich dabei und musste in ein Klinikum verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich und beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war aufgrund der Unfallaufnahme für 90 Minuten nur eingeschränkt befahrbar. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell