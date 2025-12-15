Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Weihnachtsmarkt Greiz: Personengruppe fällt mit Glühwein, Musikbox und verbotener Parole auf

Greiz (ots)

Greiz. Am 13.12.2025 gegen 17:40 Uhr fiel auf dem Weihnachtsmarkt im Schlossgarten eine Gruppe Jugendlicher zunächst durch lautstarke Musik und alkoholische Getränke auf. Als die Gruppe dann gemeinschaftlich "Sieg Heil" skandierte, riefen mehrere Zeugen die Polizei, welche die sechs Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren noch auf dem Veranstaltungsgelände antreffen konnte. Die jungen Herren waren teils alkoholisiert und führten unter anderem entsprechende Aufkleber sowie eine Reichskriegsflagge mit sich. Zusätzlich wurden bei einem Minderjährigen zwei erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper festgestellt. Entsprechende Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurden gefertigt. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell