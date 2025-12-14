Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag, den 12.12.2025, auf Samstag, den 13.12.2025, wurden in Gera, Alexander-Wolfgang-Straße, an drei dort abgeparkten Sattelzugmaschinen die Tanks aufgebrochen und insgesamt über 1000 Liter Diesel entwendet. Dabei entstand zudem über 500 Euro Sachschaden an dem Scania, MAN und Mercedes Lkw. Da die genauen Umstände noch unklar sind, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, welche unter Angabe der Bezugnummer 0323807/2025 unter der Tel.: 0365 / 8290 entgegengenommen werden. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell