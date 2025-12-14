PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unverantwortliches Verhalten

Altenburg (ots)

Am Samstagabend gegen halb 5 verlegten Beamte der PI Altenburger Land nach Meuselwitz in die Zeitzer Straße. Mehrere Anrufer hatten sowohl bei der Polizei, als auch über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass ein Pkw von der Straße abgekommen war und nun in einem Grundstück steht. Weiterhin soll der Fahrzeugführer offensichtlich alkoholisiert sein. Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung, ein Pkw Nissan hatte eine Grundstücksumfriedung durchbrochen und mehrere Koniferen überfahren. Bei dem deutlich alkoholisiertem 34-jährige Fahrer, welcher bei der Aktion lediglich leichte Verletzungen davon trug, wurde ein Atemalkoholwert von 2,68 Promille gemessen und eine Blutentnahme angeordnet. Sein nicht mehr fahrbereiter Pkw musste abgeschleppt werden, dafür war es erforderlich eine Oberleitung kurzfristig vom Strom zu nehmen. Während der Unfallaufnahme wurde zudem bekannt, dass der unverantwortlich handelnde Fahrer zuvor bereits andere Verkehrsteilnehmer gefährdete und nach einem seitlichen Zusammenstoß mit einem dieser widerrechtlich seine Fahrt fortsetzte, bis er auf dem fremden Grundstück zum Stehen kam. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des pflichtwidrigen Verlassens einer Unfallstelle eingeleitet und dessen Führerschein beschlagnahmt. Bezugsnummer 0323923/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 12:00

    LPI-G: Angebranntes Essen sorgt für Aufsehen

    Altenburg (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr rückten Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gemeinsam zum Einsatz in Altenburg aus, Grund hierfür war die Mitteilung über Brandgeruch und Rauchentwicklung in einem Gebäude auf dem Markt. Auch wenn eine Rauchentwicklung sich vor Ort nicht bestätigte, konnte aber der gemeldete Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen werden. Während die ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 12:00

    LPI-G: Unschöne Szene auf dem Weihnachtsmarkt

    Altenburg (ots) - Beim Besuch des Altenburger Weihnachtsmarktes durch den Oberbürgermeister André Neumann am Samstagabend wurde dieser durch eine bislang unbekannte männliche Person verbal attackiert. Hierbei unterschritt der offensichtlich verbitterte Täter den gebotenen Höflichkeitsabstand, beleidigte Herrn Neumann und sprach zudem Drohungen gegen ihn aus. Der Grund dieser verbalen Entgleisung ist bisher nicht ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:50

    LPI-G: Unterschlagenes Fahrzeug in Berlin aufgetaucht

    Greiz (ots) - Greiz. Am Freitag den 12.12.2025 wurde durch einen Verantwortlichen des Ford Autohauses in Greiz ein PKW, Ford Transit als entwendet gemeldet. Dieser wurde am 08.12.2025 vermietet und sollte auch an diesem Tag wieder zurückgebracht werden. Dem kam der 56-jährige Mieter des PKW jedoch nicht nach, sodass ein Verdacht der Unterschlagung im Raum stand. Da der Herr den PKW bis zu dem 12.12.2025 nicht wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren