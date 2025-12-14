Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unverantwortliches Verhalten

Altenburg (ots)

Am Samstagabend gegen halb 5 verlegten Beamte der PI Altenburger Land nach Meuselwitz in die Zeitzer Straße. Mehrere Anrufer hatten sowohl bei der Polizei, als auch über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass ein Pkw von der Straße abgekommen war und nun in einem Grundstück steht. Weiterhin soll der Fahrzeugführer offensichtlich alkoholisiert sein. Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung, ein Pkw Nissan hatte eine Grundstücksumfriedung durchbrochen und mehrere Koniferen überfahren. Bei dem deutlich alkoholisiertem 34-jährige Fahrer, welcher bei der Aktion lediglich leichte Verletzungen davon trug, wurde ein Atemalkoholwert von 2,68 Promille gemessen und eine Blutentnahme angeordnet. Sein nicht mehr fahrbereiter Pkw musste abgeschleppt werden, dafür war es erforderlich eine Oberleitung kurzfristig vom Strom zu nehmen. Während der Unfallaufnahme wurde zudem bekannt, dass der unverantwortlich handelnde Fahrer zuvor bereits andere Verkehrsteilnehmer gefährdete und nach einem seitlichen Zusammenstoß mit einem dieser widerrechtlich seine Fahrt fortsetzte, bis er auf dem fremden Grundstück zum Stehen kam. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des pflichtwidrigen Verlassens einer Unfallstelle eingeleitet und dessen Führerschein beschlagnahmt. Bezugsnummer 0323923/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell