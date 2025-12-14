LPI-G: Unschöne Szene auf dem Weihnachtsmarkt

Greiz (ots) - Greiz. Am Freitag den 12.12.2025 wurde durch einen Verantwortlichen des Ford Autohauses in Greiz ein PKW, Ford Transit als entwendet gemeldet. Dieser wurde am 08.12.2025 vermietet und sollte auch an diesem Tag wieder zurückgebracht werden. Dem kam der 56-jährige Mieter des PKW jedoch nicht nach, sodass ein Verdacht der Unterschlagung im Raum stand. Da der Herr den PKW bis zu dem 12.12.2025 nicht wieder ...

mehr