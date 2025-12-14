LPI-G: Unschöne Szene auf dem Weihnachtsmarkt
Altenburg (ots)
Beim Besuch des Altenburger Weihnachtsmarktes durch den Oberbürgermeister André Neumann am Samstagabend wurde dieser durch eine bislang unbekannte männliche Person verbal attackiert. Hierbei unterschritt der offensichtlich verbitterte Täter den gebotenen Höflichkeitsabstand, beleidigte Herrn Neumann und sprach zudem Drohungen gegen ihn aus. Der Grund dieser verbalen Entgleisung ist bisher nicht bekannt, da der Mann mit Alarmierung der Polizei flüchtete. Es wird nun gegen den Angreifer wegen Bedrohung und Beleidigung von Personen des öffentlichen Lebens ermittelt. Bezugsnummer 0323972/2025
