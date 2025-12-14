PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Heiße Asche löst Brand in Greiz aus

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag den 14.12.2025 wurde der Polizeiinspektion Greiz gegen 00:10 Uhr bekannt, dass es aktuell in dem Mitschurinweg in Greiz zu einem Mülltonnenbrand käme. Durch die umgehend eingesetzten Kräfte der Polizei konnte die Hauseigentümerin des betroffenen Grundstücks, auf welchem sich die Mülltonne befand evakuiert werden und blieb somit unverletzt. Das Feuer griff jedoch von der Mülltonne aus auf ein hölzernes Vordach und in der Folge auch auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über. Dieser wurde durch das Feuer derart beschädigt, dass das Wohnhaus zunächst, bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar ist. Eine Ermittlung bezüglich der Brandursache ergab, dass die Hausbewohnerin wohl zuvor, noch heiße Asche in die Mülltonne neben dem Gebäude füllte, wodurch sich der Inhalt und folglich die Tonne entzündete. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnis wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet und durch die Kriminalpolizeiinspektion Gera die Tatortarbeit durchgeführt. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

