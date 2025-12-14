Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten Insassen

Greiz (ots)

Rückersdorf. Am Freitag den 12.12.2025 ereignete sich ca. gegen 15:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L1081, der Ortsverbindungsstraße zwischen Vogelgesang und Rückersdorf, bei welchem ein Taxi alleinbeteiligt von der Straße abkam. Die Taxifahrerin, welche die Straße in Richtung der Ortslage Rückersdorf befuhr kam, aus bislang unbekannten Gründen, auf Höhe des Abzweiges "Wingas Weg" nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte hier mit der Erhöhung einer Feldeinfahrt und kam anschließend über 100 Meter danach im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus, zur weiteren Untersuchung verbracht werden. Zudem befanden sich in dem Taxi, ein Mercedes Vito, fünf Kinder in dem Alter von 10 - 17 Jahren, welche durch den Aufprall ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Aufgrund des hohen Aufkommens von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei musste die Straße für über eine Stunde voll gesperrt werden, bis die Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen abgeschlossen war. <MS>

