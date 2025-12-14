PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten Insassen

Greiz (ots)

Rückersdorf. Am Freitag den 12.12.2025 ereignete sich ca. gegen 15:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L1081, der Ortsverbindungsstraße zwischen Vogelgesang und Rückersdorf, bei welchem ein Taxi alleinbeteiligt von der Straße abkam. Die Taxifahrerin, welche die Straße in Richtung der Ortslage Rückersdorf befuhr kam, aus bislang unbekannten Gründen, auf Höhe des Abzweiges "Wingas Weg" nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte hier mit der Erhöhung einer Feldeinfahrt und kam anschließend über 100 Meter danach im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus, zur weiteren Untersuchung verbracht werden. Zudem befanden sich in dem Taxi, ein Mercedes Vito, fünf Kinder in dem Alter von 10 - 17 Jahren, welche durch den Aufprall ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Aufgrund des hohen Aufkommens von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei musste die Straße für über eine Stunde voll gesperrt werden, bis die Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen abgeschlossen war. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 07:48

    LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt

    Greiz (ots) - Zoghaus. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz einen Mopedfahrer auf der B92 auf Höhe der Ortslage Zoghaus feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein, im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Aufgrund des Vorwertes wurde dem 17-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und in der ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:02

    LPI-G: Versuchter besonders schwerer Diebstahl aus Bäckerei

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht vom 10.12.2025, 17:30 Uhr, zum 11.12.2025, 06:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Johannes-R.-Becher-Straße einzubrechen. Dabei wurde zunächst ein Fenster mittels Hebelwerkzeug geöffnet. Ein Eindringen scheiterte jedoch an einer dahinterstehenden Theke. Auch der Versuch, über eine Tür ins Objekt zu gelangen, blieb erfolglos. Die Täter flüchteten ohne ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 07:59

    LPI-G: Ergänzung zu schwerem räuberischen Diebstahl

    Gera (ots) - Gera. Am 10.12.2025 kam es im Eingangsbereich der Sparkasse in der Straße der Völkerfreundschaft zu einem schweren räuberischen Diebstahl zum Nachteil einer 80-Jährigen. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte bereits am Tattag durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft stellte nun Haftantrag, der durch das Amtsgericht bestätigt wurde. Der Beschuldigte wird die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren