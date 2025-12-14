PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt

Greiz (ots)

Zoghaus. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz einen Mopedfahrer auf der B92 auf Höhe der Ortslage Zoghaus feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein, im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Aufgrund des Vorwertes wurde dem 17-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und in der Folge ein weiterer gerichtsverwertbarer Test durchgeführt. Gegen den Mopedfahrer wurde ein im Anschluss ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

