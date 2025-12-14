LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt

Gera (ots) - Gera. Am Nachmittag des 11.12.2025 kam es in einem Elektronikmarkt der Gera Arcaden zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 20-jähriger deutscher Tatverdächtiger entnahm ein Paar Kopfhörer im Wert von 19 Euro aus der Verpackung und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Beim Festhalten durch den Sicherheitsdienst setzte sich der Mann zur Wehr. Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten zeigte er ...

mehr