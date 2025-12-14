LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt
Greiz (ots)
Zoghaus. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz einen Mopedfahrer auf der B92 auf Höhe der Ortslage Zoghaus feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein, im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Aufgrund des Vorwertes wurde dem 17-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und in der Folge ein weiterer gerichtsverwertbarer Test durchgeführt. Gegen den Mopedfahrer wurde ein im Anschluss ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <MS>
