Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter besonders schwerer Diebstahl aus Bäckerei

Gera (ots)

Gera. In der Nacht vom 10.12.2025, 17:30 Uhr, zum 11.12.2025, 06:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Johannes-R.-Becher-Straße einzubrechen. Dabei wurde zunächst ein Fenster mittels Hebelwerkzeug geöffnet. Ein Eindringen scheiterte jedoch an einer dahinterstehenden Theke. Auch der Versuch, über eine Tür ins Objekt zu gelangen, blieb erfolglos. Die Täter flüchteten ohne Beute; am Objekt entstand jedoch ein dreistelliger Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die etwas zu Tat oder Tätern sagen können, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 0321657/2025 über Telefon 0365 829-0 in der Dienststelle in Gera zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

