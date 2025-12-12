Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl, Körperverletzung und Widerstand

Gera (ots)

Gera. Am Nachmittag des 11.12.2025 kam es in einem Elektronikmarkt der Gera Arcaden zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 20-jähriger deutscher Tatverdächtiger entnahm ein Paar Kopfhörer im Wert von 19 Euro aus der Verpackung und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Beim Festhalten durch den Sicherheitsdienst setzte sich der Mann zur Wehr. Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten zeigte er sich aggressiv, spuckte und trat nach den Beamten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Beschuldigte zuvor bereits eine Bauchtasche aus einem benachbarten Geschäft entwendet haben soll. Die Polizei Gera nahm den 20-Jährigen vorläufig fest und ermittelt gegen ihn nun wegen mehrerer Delikte. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell