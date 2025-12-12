Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Greiz (ots)

Weida. Am 11.12.2025, gegen 10:05 Uhr, kam es an der Einmündung Neustädter Straße / B175 in Weida zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 81-jähriger Opel-Fahrer wollte nach links auf die B175 auffahren und übersah dabei einen aus Richtung Burkersdorf kommenden Lkw Daimler. Es kam zur Kollision. Der Pkw-Fahrer sowie seine 82-jährige Beifahrerin erlitten Kopfplatzwunden und wurden ins Klinikum Gera verbracht. Der Opel wurde mit einem Totalschaden abgeschleppt, am Lkw entstanden Schäden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Greiz ermittelt zur genauen Unfallursache. (DL)

