LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten
Greiz (ots)
Weida. Am 11.12.2025, gegen 10:05 Uhr, kam es an der Einmündung Neustädter Straße / B175 in Weida zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 81-jähriger Opel-Fahrer wollte nach links auf die B175 auffahren und übersah dabei einen aus Richtung Burkersdorf kommenden Lkw Daimler. Es kam zur Kollision. Der Pkw-Fahrer sowie seine 82-jährige Beifahrerin erlitten Kopfplatzwunden und wurden ins Klinikum Gera verbracht. Der Opel wurde mit einem Totalschaden abgeschleppt, am Lkw entstanden Schäden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Greiz ermittelt zur genauen Unfallursache. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell