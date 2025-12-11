PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht nach Vorfahrtsverstoß - Polizei sucht Zeugen

Greiz (ots)

Weida. Am 10.12.2025 kam es gegen 13:15 Uhr in der Liebsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem beigefarbenen Taxi-Kleinbus von einem Parkplatz auf die Straße und übersah den vorfahrtsberechtigten Jugendlichen, wodurch es zur Kollision kam. Der Kraftradfahrer verletzte sich an Knie, Armen und Ellenbogen und wurde ins Klinikum Gera gebracht. Der Unfallverursacher beschimpfte den Geschädigten und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Er wird als männlich mit Glatze beschrieben. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Polizei Greiz sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer geben können. Das Bezugszeichen lautet 0321114/2025 und die Dienststelle ist über die Telefonnummer 03661 621-0 erreichbar. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

