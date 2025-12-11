PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr mit 2,11 Promille

Altenburg (ots)

Gößnitz. Am Mittwochmorgen (10.12.2025, 08:20 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte in der Altenburger Straße einen 65-jährigen Autofahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,11 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige folgten. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  11.12.2025 – 08:46

    LPI-G: Einbruch in Gartenlauben - Werkzeuge entwendet

    Lucka. Am 10.12.2025 drangen unbekannte Täter zwischen 08:00 und 10:30 Uhr in zwei Gärten der Anlage Am Weidengrund ein. Dabei hebelten sie Türen auf und beschädigten einen Gartenzaun. Anschließend entwendeten sie Werkzeuge, Akkus und Ladegeräte im vierstelligen Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden wird mit einem dreistelligen Betrag ausgewiesen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben

    mehr
  11.12.2025 – 08:34

    LPI-G: Pkw-Diebstahl - Mazda aus Wohngebiet entwendet

    Altenburg. Am 09.12.2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen verschlossen abgestellten Mazda eines 64-jährigen Halters in der Eschenstraße. Der Diebstahl wurde am Morgen des 10.12.2025 bemerkt und der Polizei gemeldet. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Der PKW wurde im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zur Fahndung

    mehr
