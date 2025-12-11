LPI-G: Trunkenheit im Verkehr mit 2,11 Promille

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 09.12.2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen verschlossen abgestellten Mazda eines 64-jährigen Halters in der Eschenstraße. Der Diebstahl wurde am Morgen des 10.12.2025 bemerkt und der Polizei gemeldet. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Der PKW wurde im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zur Fahndung ...

