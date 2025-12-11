LPI-G: Trunkenheit im Verkehr mit 2,11 Promille
Altenburg (ots)
Gößnitz. Am Mittwochmorgen (10.12.2025, 08:20 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte in der Altenburger Straße einen 65-jährigen Autofahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,11 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige folgten. (DL)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell