LPI-G: Alkoholisierter Tatverdächtiger zeigt verfassungsfeindliche Symbole und begeht Hausfriedensbruch
Gera (ots)
Gera. Am 10.12.2025 zwischen 17:10 und 17:40 Uhr beleidigte ein 72-jähriger Mann im Bereich des Kaufland Gera-Lusan lautstark den Islam und ignorierte die Aufforderung des Sicherheitsdienstes, dies zu unterlassen. Trotz ausgesprochenem Hausverbot betrat der Tatverdächtige den Getränkemarkt und zeigte dem Mitarbeiter ein Schlüsselband mit Hakenkreuz. Zudem äußerte er "Heil Hitler". Der Mann, der 0,87 Promille Atemalkohol aufwies, erhielt Anzeigen wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen und Hausfriedensbruchs. (DL)
