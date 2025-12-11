LPI-G: Alkoholisierter Tatverdächtiger zeigt verfassungsfeindliche Symbole und begeht Hausfriedensbruch

Gera (ots) - Gera. Zwischen dem 13.11. und 25.11.2025 erhielt ein 68-jähriger Geschäftsführer einer Geraer Firma eine gefälschte Rechnung per E-Mail. Diese enthielt eine manipulierte Bankverbindung. Im Vertrauen auf die Echtheit veranlasste der Geschädigte eine Überweisung in Höhe von 12.364,80 Euro. Erst später wurde der Betrug festgestellt; das Geld konnte nicht zurückgebucht werden. Die Kriminalpolizei ...

mehr