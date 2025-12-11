PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Überweisungsbetrug - Firma um über 12.000 Euro geschädigt

Gera (ots)

Gera. Zwischen dem 13.11. und 25.11.2025 erhielt ein 68-jähriger Geschäftsführer einer Geraer Firma eine gefälschte Rechnung per E-Mail. Diese enthielt eine manipulierte Bankverbindung. Im Vertrauen auf die Echtheit veranlasste der Geschädigte eine Überweisung in Höhe von 12.364,80 Euro. Erst später wurde der Betrug festgestellt; das Geld konnte nicht zurückgebucht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 08:27

    LPI-G: Räuberischer Diebstahl - Festnahme nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen

    Gera (ots) - Gera. Am Mittwochvormittag (10.12.2025, 11:25 Uhr) entriss ein 18-jähriger Deutscher einer 80-jährigen Frau im Eingangsbereich des SB-Bereichs der Sparkasse in der Straße der Völkerfreundschaft die Geldbörse und flüchtete anschließend in Richtung Kaimberger Straße. Zeugen verfolgten den Tatverdächtigen und gaben den Einsatzkräften Hinweise auf ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:01

    LPI-G: Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

    Gera (ots) - Gera. Zwischen dem 06.12.2025, 16:00 Uhr, und dem 08.12.2025, 18:00 Uhr, erhielt eine 69-jährige Deutsche aus dem Ortsteil Zwötzen einen Anruf eines bislang unbekannten Täters. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Commerzbank aus und erlangte im Gespräch Zugriff auf das Onlinebanking der Geschädigten. In der Folge kam es zu zwei unberechtigten Abbuchungen, jeweils im hohen vierstelligen Bereich. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren