Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlauben - Werkzeuge entwendet

Altenburg (ots)

Lucka. Am 10.12.2025 drangen unbekannte Täter zwischen 08:00 und 10:30 Uhr in zwei Gärten der Anlage Am Weidengrund ein. Dabei hebelten sie Türen auf und beschädigten einen Gartenzaun. Anschließend entwendeten sie Werkzeuge, Akkus und Ladegeräte im vierstelligen Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden wird mit einem dreistelligen Betrag ausgewiesen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Altenburger Land zum Bezugszeichen 0321217/2025 über Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

