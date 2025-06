Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Brand in einem Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am 20.06.2025, gegen 10:46 Uhr, ist es in der Sternstraße in Ganderkesee zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet vermutlich ein Sicherungskasten im Keller des Hauses in Brand. Das Feuer breitete sich anschließend auf das Erdgeschoss aus. Im Keller sowie im Flur des Erdgeschosses entstanden erhebliche Sachschäden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100.000 EUR. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell