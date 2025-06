Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am 20.06.2025, gegen 13:55 Uhr, ist es in der Oldenburger Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer gekommen. Eine 85-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit ihrem Pkw (VW-Polo) die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Sie beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 74 auf den Parkplatz des dortigen Supermarktes abzubiegen und übersah dabei den E-Scooter, der die Oldenburger Straße in identische Richtung auf dem Gehweg befuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der 15-jährige E-Scooter Fahrer aus Delmenhorst wurde dadurch leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Am E-Scooter entstand weiter Sachschaden.

