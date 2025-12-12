LPI-G: Baggerlöffel von Baustelle geklaut
Greiz (ots)
Kauern. Zwischen dem 10.12.2025, 17:00 Uhr, und dem 11.12.2025, 07:00 Uhr, betraten unbekannte Täter eine Baustelle am Feldrand im Bereich der Verbindungsstraße zwischen Kauern und Gera-Kaimberg. Entwendet wurden ein hydraulischer Schnellwechsler sowie vier Baggerlöffel verschiedener Größen im hohen vierstelligen Wert. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei Greiz hat die Anzeige aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. (DL)
