Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baggerlöffel von Baustelle geklaut

Greiz (ots)

Kauern. Zwischen dem 10.12.2025, 17:00 Uhr, und dem 11.12.2025, 07:00 Uhr, betraten unbekannte Täter eine Baustelle am Feldrand im Bereich der Verbindungsstraße zwischen Kauern und Gera-Kaimberg. Entwendet wurden ein hydraulischer Schnellwechsler sowie vier Baggerlöffel verschiedener Größen im hohen vierstelligen Wert. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei Greiz hat die Anzeige aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

