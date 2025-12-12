LPI-G: Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Weihnachtsbaums
Altenburg (ots)
Haselbach. Im Zeitraum vom 03.12. bis 07.12.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem umzäunten Bereich des Thüringer Forstes am Haselbacher See, indem sie das Eingangstor aus dem Boden hoben. Vom Gelände entwendeten sie einen Weihnachtsbaum sowie ein Bauteil eines Verpackungsgerätes für Weihnachtsbäume im dreistelligen Wert. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell