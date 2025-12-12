Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzung zu schwerem räuberischen Diebstahl

Gera (ots)

Gera. Am 10.12.2025 kam es im Eingangsbereich der Sparkasse in der Straße der Völkerfreundschaft zu einem schweren räuberischen Diebstahl zum Nachteil einer 80-Jährigen. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte bereits am Tattag durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft stellte nun Haftantrag, der durch das Amtsgericht bestätigt wurde. Der Beschuldigte wird die Feiertage daher wenig besinnlich in einer Zelle der Justiz verbringen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell