Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Gartenlaubeneinbruch

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. In dem Zeitraum vom 05.12.2025 bis hin zu dem 12.12.2025 hebelten bislang unbekannte Täter das Gartentor, sowie die Tür einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Vor dem Kreuztor" auf und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnten die Täter kein Beutegut aus der Gartenlaube entwenden, jedoch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Da der Polizei bislang noch keine Hinweise auf den oder die unbekannten Täter vorliegen bitte die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0323124/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 14.12.2025 – 07:49

    LPI-G: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten Insassen

    Greiz (ots) - Rückersdorf. Am Freitag den 12.12.2025 ereignete sich ca. gegen 15:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L1081, der Ortsverbindungsstraße zwischen Vogelgesang und Rückersdorf, bei welchem ein Taxi alleinbeteiligt von der Straße abkam. Die Taxifahrerin, welche die Straße in Richtung der Ortslage Rückersdorf befuhr kam, aus bislang unbekannten Gründen, auf Höhe des Abzweiges "Wingas Weg" nach ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:48

    LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt

    Greiz (ots) - Zoghaus. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz einen Mopedfahrer auf der B92 auf Höhe der Ortslage Zoghaus feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein, im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Aufgrund des Vorwertes wurde dem 17-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und in der ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:02

    LPI-G: Versuchter besonders schwerer Diebstahl aus Bäckerei

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht vom 10.12.2025, 17:30 Uhr, zum 11.12.2025, 06:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Johannes-R.-Becher-Straße einzubrechen. Dabei wurde zunächst ein Fenster mittels Hebelwerkzeug geöffnet. Ein Eindringen scheiterte jedoch an einer dahinterstehenden Theke. Auch der Versuch, über eine Tür ins Objekt zu gelangen, blieb erfolglos. Die Täter flüchteten ohne ...

    mehr
