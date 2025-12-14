Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Gartenlaubeneinbruch

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. In dem Zeitraum vom 05.12.2025 bis hin zu dem 12.12.2025 hebelten bislang unbekannte Täter das Gartentor, sowie die Tür einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Vor dem Kreuztor" auf und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnten die Täter kein Beutegut aus der Gartenlaube entwenden, jedoch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Da der Polizei bislang noch keine Hinweise auf den oder die unbekannten Täter vorliegen bitte die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0323124/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

