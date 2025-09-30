PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschwindigkeitsmessung an Schulwegen in Cuxhaven - viele Verstöße

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Beamte der Verfügungseinheit führten am heutigen Dienstag (30.09.2025) zwei Geschwindigkeitsmessungen an Schulwegen durch. An beiden Stellen, an der Grodener Chaussee vor der Ritzebütteler Schule und an der Abendrothstraße vor der Abendrothschule und dem dortigen Schulzentrum, gelten seit einiger Zeit Tempo 30. Beide Messungen wurden aus einem Messfahrzeug heraus durchgeführt.

In der Zeit von 07:15 Uhr bis 08:15 Uhr wurde die Messung an der Ritzebütteler Schule durchgeführt. Hier wurden 20 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gemessen, welche zu schnell unterwegs waren. Die höchste Geschwindigkeit betrug hierbei vorwerfbar 48 km/h, was bereits ein Bußgeld und einen Punkt im Verkehrszentralregister bedeutet.

In der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurde die Messung an der Abendrothstraße durchgeführt. Hier waren 12 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs zu schnell, die höchste Geschwindigkeit betrug vorwerfbar 42 km/h.

Gerade zu den Messzeiten herrschte reger Verkehr an Schulkindern, vor allem zu Fuß und auf dem Fahrrad. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit sind jedes Jahr aufs Neue die Hauptunfallursachen, vor allem bei Unfällen mit schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Verkehrsteilnehmende müssen daher immer wieder mit entsprechenden Messungen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

