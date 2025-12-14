PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unterschlagenes Fahrzeug in Berlin aufgetaucht

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag den 12.12.2025 wurde durch einen Verantwortlichen des Ford Autohauses in Greiz ein PKW, Ford Transit als entwendet gemeldet. Dieser wurde am 08.12.2025 vermietet und sollte auch an diesem Tag wieder zurückgebracht werden. Dem kam der 56-jährige Mieter des PKW jedoch nicht nach, sodass ein Verdacht der Unterschlagung im Raum stand. Da der Herr den PKW bis zu dem 12.12.2025 nicht wieder zurück zu dem Autohaus brachte und auch keine Kontaktaufnahme mehr zu diesem möglich war wurde das ganze zur Anzeige gebracht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte der PKW in Berlin, Alttempelhof geortet werden. Diese Adresse wurde demnach umgehend durch die Kräfte der Berliner Polizei aufgesucht, wobei neben dem Fahrzeug auch der Beschuldigte angetroffen werden konnte und die Fahrzeugschlüssel, sowie die Zulassungsbescheinigung sichergestellt werden konnten. Gegen den 56-Jährigen wurde im Nachgang ein Ermittlungsverfahren wegen der begangen Unterschlagung eingeleitet und der PKW wieder an den Eigentümer übergeben. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 07:50

    LPI-G: Heiße Asche löst Brand in Greiz aus

    Greiz (ots) - Greiz. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag den 14.12.2025 wurde der Polizeiinspektion Greiz gegen 00:10 Uhr bekannt, dass es aktuell in dem Mitschurinweg in Greiz zu einem Mülltonnenbrand käme. Durch die umgehend eingesetzten Kräfte der Polizei konnte die Hauseigentümerin des betroffenen Grundstücks, auf welchem sich die Mülltonne befand evakuiert werden und blieb somit unverletzt. Das Feuer griff ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:49

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Gartenlaubeneinbruch

    Greiz (ots) - Auma-Weidatal. In dem Zeitraum vom 05.12.2025 bis hin zu dem 12.12.2025 hebelten bislang unbekannte Täter das Gartentor, sowie die Tür einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Vor dem Kreuztor" auf und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnten die Täter kein Beutegut aus der Gartenlaube entwenden, jedoch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Da der Polizei ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:49

    LPI-G: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten Insassen

    Greiz (ots) - Rückersdorf. Am Freitag den 12.12.2025 ereignete sich ca. gegen 15:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L1081, der Ortsverbindungsstraße zwischen Vogelgesang und Rückersdorf, bei welchem ein Taxi alleinbeteiligt von der Straße abkam. Die Taxifahrerin, welche die Straße in Richtung der Ortslage Rückersdorf befuhr kam, aus bislang unbekannten Gründen, auf Höhe des Abzweiges "Wingas Weg" nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren