Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unterschlagenes Fahrzeug in Berlin aufgetaucht

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag den 12.12.2025 wurde durch einen Verantwortlichen des Ford Autohauses in Greiz ein PKW, Ford Transit als entwendet gemeldet. Dieser wurde am 08.12.2025 vermietet und sollte auch an diesem Tag wieder zurückgebracht werden. Dem kam der 56-jährige Mieter des PKW jedoch nicht nach, sodass ein Verdacht der Unterschlagung im Raum stand. Da der Herr den PKW bis zu dem 12.12.2025 nicht wieder zurück zu dem Autohaus brachte und auch keine Kontaktaufnahme mehr zu diesem möglich war wurde das ganze zur Anzeige gebracht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte der PKW in Berlin, Alttempelhof geortet werden. Diese Adresse wurde demnach umgehend durch die Kräfte der Berliner Polizei aufgesucht, wobei neben dem Fahrzeug auch der Beschuldigte angetroffen werden konnte und die Fahrzeugschlüssel, sowie die Zulassungsbescheinigung sichergestellt werden konnten. Gegen den 56-Jährigen wurde im Nachgang ein Ermittlungsverfahren wegen der begangen Unterschlagung eingeleitet und der PKW wieder an den Eigentümer übergeben. <MS>

