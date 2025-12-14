PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebranntes Essen sorgt für Aufsehen

Altenburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr rückten Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gemeinsam zum Einsatz in Altenburg aus, Grund hierfür war die Mitteilung über Brandgeruch und Rauchentwicklung in einem Gebäude auf dem Markt. Auch wenn eine Rauchentwicklung sich vor Ort nicht bestätigte, konnte aber der gemeldete Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen werden. Während die Angestellten und Kunden des im Erdgeschoss ansässigen Brillengeschäftes das Gebäude vorsorglich verließen, versuchten die Kameraden der Feuerwehr Altenburg den vermeintlichen Brandherd zu lokalisieren, wobei auch die Drehleiter zum Einsatz kam. Letzten Endes sorgte die Rückkehr des Bewohners der betroffenen Wohneinheit für Entwarnung. Dieser hatte seine Wohnung kurz zuvor verlassen, als das eigenständige Ablöschen einer angebrannten Suppe für stickige Luft sorgte. Folglich begab er sich selbst ins Freie, nicht damit rechnend, dass sich trotz Lüftens der Geruch derartig im Haus verteilte. Somit konnte der Einsatz beendet werden und die Besucher des Weihnachtsmarktes wieder in die weihnachtliche Stimmung eintauchen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

