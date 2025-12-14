Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nicht bei der Sache

Altenburg (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitagabend gegen 17:00 Uhr in der Kauerndorfer Allee Ecke Albert-Levy-Straße in Altenburg. Hier beabsichtigte ein 63-jähriger Skoda-Fahrer, von der Kauerndorfer Allee an der Lichtzeichenanlage nach links in die Albert-Levy-Straße abzubiegen. Aufgrund des grünen Signals für seine Fahrtrichtung bog er auch unbedacht ab, ungeachtet des aus der Gegenrichtung kommenden Skodas, für den die Ampel ebenfalls grünes Licht zur Durchfahrt gab. Der 76-jährige entgegenkommende Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden beide Unfallbeteiligte glücklicher Weise nur leicht verletzt, die beiden Skoda erlitten jedoch Totalschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Kauerndorfer Allee im Bereich komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell