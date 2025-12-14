PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gera (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025, gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Gera-Debschwitz. Ein aus der Fröbelstraße kommender Pkw Opel Astra übersah die von rechts aus der Debschwitzer Straße kommende Fahrzeugführerin mit ihren Pkw VW Polo und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des VW sowie die Beifahrerin des Opel mussten ärztlich versorgt werden. Der Kreuzungsbereich war eine knappe Stunde für den Verkehr gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

